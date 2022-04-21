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Россияне массово хоронят убитых мариупольцев в Мангуше – советник мэра

Ирина БалачукЧетверг, 21 апреля 2022, 12:23
Оккупанты в Мариуполе. Фото из Telegram Андрющенко

Российские захватчики обустроили несколько братских могил в селе Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых мариупольцев.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Сейчас. Военные преступления. В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш.

В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью".

Детали: Советник мэра отметил, что все тела помещены в пластиковые пакеты, что еще раз подтверждает ранее озвученную властями информацию, что оккупанты накапливают тела погибших в другом месте – в районе промзоны в Мариуполе. 

Андрющенко подчеркнул, что это "прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть". 

 

Он также опубликовал спутниковые снимки братских могил. 

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Темы: Мариупольвойнажертвы
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