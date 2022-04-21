Россияне массово хоронят убитых мариупольцев в Мангуше – советник мэра
Российские захватчики обустроили несколько братских могил в селе Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых мариупольцев.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Сейчас. Военные преступления. В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш.
В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью".
Детали: Советник мэра отметил, что все тела помещены в пластиковые пакеты, что еще раз подтверждает ранее озвученную властями информацию, что оккупанты накапливают тела погибших в другом месте – в районе промзоны в Мариуполе.
Андрющенко подчеркнул, что это "прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть".
Он также опубликовал спутниковые снимки братских могил.
Предыстория:
- 19 апреля стало известно, что российские оккупанты в Мариуполе пытаются "легализовать" захоронение тел мирных жителей, собирают данные о погибших и пропавших мариупольцах, также они контролируют в соцсетях группы для поиска родных.