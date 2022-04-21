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Окупанти розстрілюють волонтерів та ізолюють міста – розвідка

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 12:35

Головне управління розвідки повідомляє, що росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.

Джерело: ГУР

Деталі: Зокрема, зараз заблоковані всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ.

Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються.

Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове. Станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання.

Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

Нагадаємо: Вранці 20 квітня у Херсоні вбили проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова.

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Теми: розвідкавійнаокупаціяРосія
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