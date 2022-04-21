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Оккупанты расстреливают волонтеров и изолируют города - разведка

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 12:35
Оккупанты расстреливают волонтеров и изолируют города - разведка

Главное управление разведки сообщает, что россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Источник: ГУР

Детали: В частности, заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ.

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Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются.

Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из СМТ Шевченково. По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения.

Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые – минируют.

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Напомним: Утром 20 апреля в Херсоне был убит пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов.

Темы: разведкавойнаоккупацияРосcия
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