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Нардепи з ОПЗЖ вирішили назватись ПЗЖМ

Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 15:45
Юрій Бойко з колегами у ВР. Фото з Facebook ОПЗЖ

Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Facebook

Пряма мова Гончаренка: "У Раді створили депутаться групу "Платформа за життя та мир". З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир".

Деталі: Гончаренко додав, що головю групи став Юрій Бойко.

До складу "Платформи за життя та мир" ввійшли нардепи Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. А саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
  • 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті.

Теми: ОПЗЖБойкоВерховна Рада
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