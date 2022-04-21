Нардепи з ОПЗЖ вирішили назватись ПЗЖМ

Юрій Бойко з колегами у ВР. Фото з Facebook ОПЗЖ

Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Facebook

Пряма мова Гончаренка: "У Раді створили депутаться групу "Платформа за життя та мир". З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир".

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Деталі: Гончаренко додав, що головю групи став Юрій Бойко.

До складу "Платформи за життя та мир" ввійшли нардепи Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.

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