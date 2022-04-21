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Нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ

Ирина БалачукЧетверг, 21 апреля 2022, 15:45
Нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ
Юрий Бойко с коллегами в ВР. Фото с Facebook ОПЗЖ

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановил СНБО, создали свою депутатскую группу.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Facebook

Прямая речь Гончаренко: "В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир".

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Детали: Гончаренко добавил, что главой группы стал Юрий Бойко.

В состав "Платформы за жизнь и мир" вошли нардепы Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод.

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Предыстория: 

  • В марте Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. А именно: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.

Темы: ОПЗЖБойкоВерховная Рада
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