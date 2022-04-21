Нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ

Юрий Бойко с коллегами в ВР. Фото с Facebook ОПЗЖ

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановил СНБО, создали свою депутатскую группу.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Facebook

Прямая речь Гончаренко: "В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир".

Детали: Гончаренко добавил, что главой группы стал Юрий Бойко.

В состав "Платформы за жизнь и мир" вошли нардепы Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод.

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