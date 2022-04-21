Десантники "приземлили" штурмовик Су-25 та безпілотник ворога

Підрозділи Протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ збили штурмовик Су-25 та БПЛА "Орлан-10" російських окупантів.

Джерело: пресцентр командування ДШВ

Дослівно: "21 квітня підрозділами протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України були збиті засоби повітряного нападу противника – штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

фото збитого безпілотника ДШВ

Деталі: Вказано, що повітряні об’єкти російських окупантів було збито з переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak". Напрямок, де це сталося, не розкривається.

Оновлено: На відео зафіксовано як українські десантники знаходять підбитий БПЛА та забирають собі військовий трофей.

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною