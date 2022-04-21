Десантники "приземлили" штурмовик Су-25 и беспилотник врага

Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск сбили штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов.

Источник: пресс-центр командования ДШВ

Дословно: "21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты средства воздушного нападения противника – штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

фото сбитого беспилотника ДШВ

Детали: Указано, что воздушные объекты российских оккупантов были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak". Направление, где это произошло, не раскрывается.

Обновлено: На видео зафиксировано, как украинские десантники находят подбитый БПЛА и забирают себе военный трофей.

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной