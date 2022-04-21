Десантники "приземлили" штурмовик Су-25 и беспилотник врага
Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск сбили штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов.
Источник: пресс-центр командования ДШВ
Дословно: "21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты средства воздушного нападения противника – штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".
Детали: Указано, что воздушные объекты российских оккупантов были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak". Направление, где это произошло, не раскрывается.
Обновлено: На видео зафиксировано, как украинские десантники находят подбитый БПЛА и забирают себе военный трофей.
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