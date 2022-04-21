Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Десантники "приземлили" штурмовик Су-25 и беспилотник врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 16:04
маруновый берет – неотъемлемый атрибут ДШВ

Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск сбили штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов.

Источник: пресс-центр командования ДШВ

Дословно: "21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты средства воздушного нападения противника – штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

 
фото сбитого беспилотника
ДШВ

Детали: Указано, что воздушные объекты российских оккупантов были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak". Направление, где это произошло, не раскрывается.

Обновлено: На видео зафиксировано, как украинские десантники находят подбитый БПЛА и забирают себе военный трофей.

Читайте такжеУгроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств

Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам

Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии — президент

Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году – министр экономики

Израиль согласился передать Украине защитное оснащение

фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев

Все новости...
война
Враг нанес ракетные удары по Запорожью, есть раненые
В России жалуются, что поставками в Украину оружия США хотят "замедлить спецоперацию"
Как будет восстанавливаться Украина?
Последние новости
04:21
США помогают Украине собирать доказательства военных преступлений России
03:24
Донецкая область: Россияне ранили пятерых гражданских
02:40
ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи из-за ядерных испытаний
02:00
РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств
01:13
На восстановление Украины понадобится как минимум 600 млрд долларов – Шмыгаль
00:53
Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам
00:36
Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции РФ
00:31
Пентагон: Войска США не поедут деблокировать Мариуполь
00:15
Чистый четверг: в небе Украины ВСУ уничтожили 15 целей врага
00:11
Большинство граждан Грузии поддерживают возврат виз для россиян – опрос
Все новости...