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Десантники "приземлили" штурмовик Су-25 и беспилотник врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 16:04
Десантники приземлили штурмовик Су-25 и беспилотник врага
маруновый берет – неотъемлемый атрибут ДШВ

Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск сбили штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов.

Источник: пресс-центр командования ДШВ

Дословно: "21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты средства воздушного нападения противника – штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

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фото сбитого беспилотника
ДШВ

Детали: Указано, что воздушные объекты российских оккупантов были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak". Направление, где это произошло, не раскрывается.

Обновлено: На видео зафиксировано, как украинские десантники находят подбитый БПЛА и забирают себе военный трофей.

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Темы: война
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