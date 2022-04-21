Кожен шостий в Україні став вимушеним переселенцем – МОМ
Міжнародна організація міграції підрахувала, що понад 7,7 мільйонів мешканців України стали вимушеними переселенцями внаслідок обстрілів та бойових дій російських окупантів.
Джерело: звіт МОМ
Деталі: В організації порахували, що частка внутрішньо переміщених осіб стосовно загальної кількості населення сягає 17% від усіх мешканців України.
За перші 17 днів квітня були вимушені залишити свої домівки та переїхати в більш безпечні регіони понад 600 тисяч людей.
Більше 60% вимушених переселенців становлять жінки.
Також більше половини ВПО кажуть, що їм бракує певної частини продуктів харчування. 28% внутрішньо переміщених родин із дітьми віком до 5 років сказали, що вони не можуть знайти вдосталь їжі, аби прохарчувати дитину.
Водночас 15% вимушених переселенців, яких опитали представники організації, сказали, що планують повернутися додому в найближчі два тижні. Це переважно мешканці Києва та північних регіонів України, звідки відступили російські війська.
Передісторія:
- 19 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що статус ВПО тепер можна оформити через додаток "Дія" в смартфоні.
- Кабінет міністрів виділив перші 600 мільйонів гривень для виплати 2 тисяч гривень внутрішньо переміщеним особам.
- На початку квітня, соціологічна група "Рейтинг" встановила, що кожен третій переселенець планував повертатися до себе додому найближчим часом.
- Кабінет міністрів ухвалив програму виплати по 6500 гривень компаніям за працевлаштування переселенців.
- Президент Володимир Зеленський обіцяв скасувати нарахування плати за комунальні послуги тим родинам, які приймуть у себе переселенця.