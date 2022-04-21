Каждый шестой в Украине стал вынужденным переселенцем – МОМ

Люди встречают переселенцев из Одессы на вокзале Ужгорода. фото иллюстративное: getty images

Международная организация миграции подсчитала, что более 7,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами в результате обстрелов и боевых действий российских оккупантов.

Источник: отчет МОМ

Детали: В организации посчитали, что доля внутренне перемещенных лиц по отношению к общему количеству населения достигает 17% всех жителей Украины.

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За первые 17 дней апреля были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы более 600 тысяч человек.

Более 60% вынужденных переселенцев составляют женщины.

Также более половины ВПЛ говорят, что им не хватает определенной части продуктов питания. 28% внутренне перемещенных семей с детьми до 5 лет сказали, что они не могут найти достаточно пищи, чтобы прокормить ребенка.

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В то же время 15% вынужденных переселенцев, опрошенных представителями организации, сказали, что планируют вернуться домой в ближайшие две недели. Это преимущественно жители Киева и северных регионов Украины, откуда отступили российские войска.

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