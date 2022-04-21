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Каждый шестой в Украине стал вынужденным переселенцем – МОМ

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 16:48
Люди встречают переселенцев из Одессы на вокзале Ужгорода. фото иллюстративное: getty images

Международная организация миграции подсчитала, что более 7,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами в результате обстрелов и боевых действий российских оккупантов.

Источник: отчет МОМ

Детали: В организации посчитали, что доля внутренне перемещенных лиц по отношению к общему количеству населения достигает 17% всех жителей Украины.

За первые 17 дней апреля были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы более 600 тысяч человек.

Более 60% вынужденных переселенцев составляют женщины.

Также более половины ВПЛ говорят, что им не хватает определенной части продуктов питания. 28% внутренне перемещенных семей с детьми до 5 лет сказали, что они не могут найти достаточно пищи, чтобы прокормить ребенка.

В то же время 15% вынужденных переселенцев, опрошенных представителями организации, сказали, что планируют вернуться домой в ближайшие две недели. Это преимущественно жители Киева и северных регионов Украины, откуда отступили российские войска.

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Предыстория:

  • 19 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что статус ВПЛ теперь можно оформить через приложение "Дія" в смартфоне.
  • Кабинет министров выделил первые 600 миллионов гривен для выплаты 2 тысяч  гривен внутренне перемещенным лицам.
  • В начале апреля социологическая группа "Рейтинг" установила, что каждый третий переселенец планировал возвращаться к себе домой в ближайшее время.
  • Кабинет министров принял программу выплаты по 6500 гривен компаниям за трудоустройство переселенцев.
  • Президент Владимир Зеленский обещал отменить начисление платы за коммунальные услуги тем семьям, которые примут у себя переселенца.

Темы: переселенцыэвакуацияООНсоциология
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