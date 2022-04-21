Каждый шестой в Украине стал вынужденным переселенцем – МОМ
Международная организация миграции подсчитала, что более 7,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами в результате обстрелов и боевых действий российских оккупантов.
Источник: отчет МОМ
Детали: В организации посчитали, что доля внутренне перемещенных лиц по отношению к общему количеству населения достигает 17% всех жителей Украины.
За первые 17 дней апреля были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы более 600 тысяч человек.
Более 60% вынужденных переселенцев составляют женщины.
Также более половины ВПЛ говорят, что им не хватает определенной части продуктов питания. 28% внутренне перемещенных семей с детьми до 5 лет сказали, что они не могут найти достаточно пищи, чтобы прокормить ребенка.
В то же время 15% вынужденных переселенцев, опрошенных представителями организации, сказали, что планируют вернуться домой в ближайшие две недели. Это преимущественно жители Киева и северных регионов Украины, откуда отступили российские войска.
Предыстория:
- 19 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что статус ВПЛ теперь можно оформить через приложение "Дія" в смартфоне.
- Кабинет министров выделил первые 600 миллионов гривен для выплаты 2 тысяч гривен внутренне перемещенным лицам.
- В начале апреля социологическая группа "Рейтинг" установила, что каждый третий переселенец планировал возвращаться к себе домой в ближайшее время.
- Кабинет министров принял программу выплаты по 6500 гривен компаниям за трудоустройство переселенцев.
- Президент Владимир Зеленский обещал отменить начисление платы за коммунальные услуги тем семьям, которые примут у себя переселенца.