У Росії жаліються, що постачанням в Україну зброї США хочуть "уповільнити спецоперацію"

У МЗС Росії занепокоєні, що Сполучені Штати, нарощуючи постачання зброї в Україну, хочуть "уповільнити" процес окупації України.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Заступник директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Сергій Кошелєв заявив, що США забезпечують Київ озброєнням для перешкоджання Росії.

Пряма мова: "У нас викликають все більше занепокоєння заяви представників адміністрації США про намір, незважаючи на безнадійне становище київських візаві, продовжувати масовані поставки озброєнь і військової техніки для ЗСУ. Розрахунок зрозумілий: уповільнити нашу спецоперацію, завдати максимальних збитків російським збройним силам".

Нагадаємо:

У Пентагоні деталізували вміст нового пакету військової допомоги для України на $800 млн, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден. Це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгнення.

До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.