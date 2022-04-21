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У Росії жаліються, що постачанням в Україну зброї США хочуть "уповільнити спецоперацію"

Світлана КізіловаЧетвер, 21 квітня 2022, 20:28
Контрбатарейний радар AN/TPQ-36, фото Армія Inform

У МЗС Росії занепокоєні, що Сполучені Штати, нарощуючи постачання зброї в Україну, хочуть "уповільнити" процес окупації України.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Заступник директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Сергій Кошелєв заявив, що США забезпечують Київ озброєнням для перешкоджання Росії.

Пряма мова: "У нас викликають все більше занепокоєння заяви представників адміністрації США про намір, незважаючи на безнадійне становище київських візаві, продовжувати масовані поставки озброєнь і військової техніки для ЗСУ. Розрахунок зрозумілий: уповільнити нашу спецоперацію, завдати максимальних збитків російським збройним силам".

Нагадаємо:

У Пентагоні деталізували вміст нового пакету військової допомоги для України на $800 млн, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден. Це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгнення.

До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники

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Теми: війнаСШАзброяРосія
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