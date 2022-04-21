У Росії жаліються, що постачанням в Україну зброї США хочуть "уповільнити спецоперацію"
У МЗС Росії занепокоєні, що Сполучені Штати, нарощуючи постачання зброї в Україну, хочуть "уповільнити" процес окупації України.
Джерело: РИА Новости
Деталі: Заступник директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Сергій Кошелєв заявив, що США забезпечують Київ озброєнням для перешкоджання Росії.
Пряма мова: "У нас викликають все більше занепокоєння заяви представників адміністрації США про намір, незважаючи на безнадійне становище київських візаві, продовжувати масовані поставки озброєнь і військової техніки для ЗСУ. Розрахунок зрозумілий: уповільнити нашу спецоперацію, завдати максимальних збитків російським збройним силам".
Нагадаємо:
У Пентагоні деталізували вміст нового пакету військової допомоги для України на $800 млн, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден. Це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгнення.
До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.