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В России жалуются, что поставками в Украину оружия США хотят "замедлить спецоперацию"

Светлана КизиловаЧетверг, 21 апреля 2022, 20:28
Контрбатарейний радар AN/TPQ-36, фото Армія Inform

В МИД России считают, что Соединенные Штаты, наращивая поставки оружия на Украину, хотят "замедлить" процесс оккупации Украины.

Источник: РИА Новости

Детали: Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что США обеспечивают Киев вооружением чтобы помешать РФ.

Прямая речь: "У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам".

Напомним:

В Пентагоне детализировали содержание нового пакета военной помощи для Украины на $800 млн, о котором в четверг объявил президент США Джо Байден. Это уже третий пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, которые США выделили с начала российского вторжения.

Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

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Темы: войнаСШАоружиеРосcия
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