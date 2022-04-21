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Росія може приховано рекрутувати найманців у Ефіопії та Еритреї – ЗМІ

Денис КарловськийЧетвер, 21 квітня 2022, 22:10
Росія може приховано рекрутувати найманців у Ефіопії та Еритреї – ЗМІ
Ефіопійські солдати. фото ілюстративне: getty images

Упродовж останніх двох тижнів добровольці приходили до посольства РФ в столиці Ефіопії Аддис-Абебі, сподіваючись поїхати за грошову винагороду воювати на боці Росії в Україні.

Джерело: Reuters, the Times, twitter-сторінка посольства РФ в Ефіопії

Деталі: Два мешканці району, де розташоване російське посольство в місті, сказали, що за два останні тижні кількість охочих стати найманцями на боці РФ зросла. На початку біля приміщення зранку стояло кілька людей, але в останні дні кількість охочих розрослися в довгі черги.

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Чоловіки різного віку приходили через чутки, які поширювали в соцмережах, про щедру оплату найманцям, готовим поїхати на боці РФ в Україну. Деякі публікації містили інформацію, що добровольцям виплачують 2000 доларів, а також обіцяють працевлаштування в Росії після війни.

19 квітня кореспонденти Reuters зафіксували кілька сотень чоловіків біля посольства РФ, які заповнювали анкети з правоохоронцями Ефіопії. Силовики просили їх особисті дані та свідоцтво про наявність бойового досвіду.

Через певний час із посольства вийшов чоловік і звернувся до натовпу російською мовою через перекладача. Він сказав, що Росії зараз не бракує військових, але їхні контакти збережуть і зв’яжуться з ними в разі потреби в додаткових силах.

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Російське посольство не відповіло на запит Reuters про коментар. Однак 19 квітня воно оприлюднило заяву, що натовп чоловіків були не добровольцями воювати в лавах російської армії, а "пересічними громадянами Ефіопії, які хотіли висловити солідарність і братерську дружбу з Росією".

МЗС РФ не відповіло на запит журналістів Reuters, а представники уряду Ефіопії підтримали версію російського посольства.

Деякі чоловіки з натовпу, з якими поспілкувалися журналісти, сказали, що вони не хочуть жити в Ефіопії, а тому хочуть потрапити до Європи або Росії, щоби мати краще майбутнє. Двоє з них сказали, що вони бачили в Інтернеті оголошення від російського посольства про набір добровольців.

У The Times навели дані представника розвідки однієї західної країни, що в сусідній Еритреї існують плани надіслати 5 тисяч добровольців до лав російської армії в Україні. Сергій Лавров буцімто літав до Еритреї незадовго до російського вторгнення, де зустрічався з президентом країни Ісаясом Афеверкі.

Військова і громадянська служба всіх чоловіків призовного віку є обов’язковою, тому Еритрея нібито може надіслати велику кількість добровольців у разі потреби. Чимала частина еритрейців брала участь у бойових діях у громадянській війні в Тиграї на півночі Ефіопії.

Довідково: Росія має чималий вплив на Ефіопію з часів СРСР, зокрема через постачання озброєння уряду для придушення повстань та ведення агресивної політики з сусідами.

Еритрея проголосила про свою незалежність у 1991 році після 30 років партизанської боротьби з представниками урядових сил Ефіопії.

Під час голосування в Генеральній асамблеї ООН щодо резолюції із засудження російського вторгнення в Україну, делегація Еритрея проголосувала "проти" резолюції, а Ефіопія "утрималась".

Передісторія:

  • Раніше українська розвідка повідомляла, що сирійські біженці, які висловили готовність воювати в лавах російської армії в Україні, хочуть потім утекти в Європу.
  • Американська розвідка публічно підтверджувала плани російського керівництва щодо вербування іноземних найманців.

Теми: АфрикаРосіяармія
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