Россия может скрыто рекрутировать наемников в Эфиопии и Эритрее – СМИ

За последние две недели добровольцы приходили в посольство РФ в столице Эфиопии Аддис-Абебе, надеясь поехать за денежное вознаграждение воевать на стороне России в Украине.

Источник: Reuters, the Times, twitter-страница посольства РФ в Эфиопии

Детали: Два жителя района, где расположено российское посольство в городе, сказали, что за две последние недели количество желающих стать наемниками на стороне РФ возросло. В начале у помещения утром стояло несколько человек, но в последние дни количество желающих разрослось в длинные очереди.

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Мужчины всех возрастов приходили из-за слухов, распространившихся в соцсетях, о щедрой оплате наемникам, готовым поехать на стороне РФ в Украину. Некоторые публикации содержали информацию, что добровольцам выплачивают 2000 долларов, а также обещают трудоустройство в России после войны.

19 апреля корреспонденты Reuters зафиксировали несколько сотен мужчин у посольства РФ, заполнявших анкеты с правоохранителями Эфиопии. Силовики просили их личные данные и свидетельство о боевом опыте.

Через некоторое время из посольства вышел мужчина и обратился к толпе на русском языке через переводчика. Он сказал, что России сейчас хватает военных, но их контакты сохранят и свяжутся с ними в случае необходимости в пополнении.

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Российское посольство не ответило на запрос Reuters о комментарии. Однако 19 апреля оно обнародовало заявление, что толпа мужчин были не добровольцами воевать в рядах российской армии, а "рядовыми гражданами Эфиопии, которые хотели выразить солидарность и проявить знак братской дружбы с Россией".

МИД РФ не ответил на запрос журналистов Reuters, а представители правительства Эфиопии поддержали версию российского посольства.

Некоторые мужчины из толпы, с которыми пообщались журналисты, сказали, что они не хотят жить в Эфиопии, поэтому хотят попасть в Европу или Россию, чтобы иметь лучшее будущее. Двое из них сказали, что видели в Интернете объявления от российского посольства о наборе добровольцев.

В The Times привели данные представителя разведки одной западной страны, что в соседней Эритрее существуют планы отправить 5 тысяч добровольцев в ряды российской армии в Украину. Сергей Лавров якобы летал в Эритрею незадолго до российского вторжения, где встречался с президентом страны Исайясом Афеверки.

Военная и гражданская служба всех мужчин призывного возраста обязательна, поэтому Эритрея якобы может прислать большое количество добровольцев в случае необходимости. Большая часть эритрейцев участвовала в боевых действиях в гражданской войне в Тиграе на севере Эфиопии.

Справка: Россия имеет большое влияние на Эфиопию со времен СССР, в частности, через поставки вооружения правительству для подавления восстаний и ведения агрессивной политики с соседями.

Эритрея провозгласила свою независимость в 1991 году после 30 лет партизанской борьбы с представителями правительственных сил Эфиопии.

Во время голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции по осуждению российского вторжения в Украину, делегация Эритрея проголосовала "против" резолюции, а Эфиопия "воздержалась".

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