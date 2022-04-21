Деталі ракетного обстрілу Запоріжжя: атакували острів Хортиця

Ракетні удари, нанесені у четвер по Запоріжжю, прийшлися на острів Хортиця, один з ударів пошкодив будівлю санаторію.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Сьогодні о 12.45 російська армія запустила дві крилаті ракети по Запоріжжю. Вже можемо доповісти подробиці.

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Перша ракета впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.

О 13.30 росіяни завдали другий удар по острову Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств. Постраждало 8 громадян".

наслідки обстрілу Запоріжжя 21 квітня, фото з Telegram Старуха

Що передувало: Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Запоріжжя 21 квітня, поранено 8 осіб.