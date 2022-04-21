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Детали ракетных обстрелов Запорожья: атаковали остров Хортица

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 22:20
Детали ракетных обстрелов Запорожья: атаковали остров Хортица
последствия обстрела Запорожья 21 апреля, фото из Telegram Старуха

Ракетные удары, нанесенные в четверг по Запорожью, пришлись на остров Хортица, один из ударов повредил здание санатория.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Дословно: "Сегодня в 12:45 российская армия запустила две крылатые ракеты по Запорожью. Мы можем доложить подробности.

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Первая ракета упала на остров Хортица в районе Преображенского моста. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье-Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна двигавшихся по мосту автомобилей.

В 13.30 россияне нанесли второй удар по острову Хортица. В результате повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали 8 граждан".

 
последствия обстрела Запорожья 21 апреля, фото из Telegram Старуха

Что предшествовало: Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Запорожье 21 апреля, ранены 8 человек.

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Темы: Запорожьевойна
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