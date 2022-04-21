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Нові БТГ і "мобілізація" можуть лише відтягнути поразку РФ – Зеленський

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 23:57
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що накопичення військ на Донбасі й намагання влаштувати "мобілізацію" в окупованих районах України не допоможуть Росії, а можуть лише відтягнути її поразку.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На півдні та сході нашої держави окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь там перемоги.

Вони накопичують сили, вони заганяють на нашу землю нові й нові батальйонні тактичні групи, намагаються навіть розпочати так звану "мобілізацію" в окупованих районах України.

Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче – час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі, в тому числі з Маріуполя, міста, яке продовжує спротив Росії, попри все, що про це кажуть окупанти".

Що передувало: За даними Міноборони США, Росія продовжує розгортання батальйонних тактичних груп в Україні, їхня загальна кількість досягла 85, за добу в Україну зайшли 3 БТГ РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій території Херсонщини росіяни оголосили мобілізацію чоловіків, а також планують так званий "референдум" і "перепис населення".

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