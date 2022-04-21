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Новые БТГ и "мобилизация" могут только оттянуть поражение РФ – Зеленский

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 23:57
Новые БТГ и мобилизация могут только оттянуть поражение РФ – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что накопления войск на Донбассе и попытки устроить "мобилизацию" в оккупированных районах Украины не помогут России, а могут только оттянуть ее поражение.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На юге и востоке нашего государства оккупанты продолжают делать все, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах.

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Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые и новые батальонные тактические группы, пытаются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины.

Ни один из этих шагов не поможет России в войне против нашего государства. Они могут только оттягивать неизбежное – время, когда захватчикам придется уйти с нашей земли, в том числе из Мариуполя, города, продолжающего сопротивление России, несмотря на все, что говорят об этом оккупанты".

Что предшествовало: По данным Минобороны США, Россия продолжает развертывание батальонных тактических групп в Украине, их общее количество достигло 85, за сутки в Украину зашли 3 БТГ РФ.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной территории Херсона россияне объявили мобилизацию мужчин, а также планируют так называемый "референдум" и "перепись населения".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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