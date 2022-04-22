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Декілька Путінських друзів "зникли зі сцени" від початку війни – ЗМІ

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 10:17
Декілька Путінських друзів зникли зі сцени від початку війни – ЗМІ
ПУТіН і ШОЙГУ, ФОТО РБК

Низка колишніх близьких союзників Путіна зникла з початку війни в Україні, причому деякі з них за загадкових обставин, пише німецький таблоїд Bild.

Джерело: Bild

Деталі: Видання зазначає, що деякі з оточення втратили "свою свободу чи життя".

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Журналісти нагадали про тривале зникнення міністра оборони Сергія Шойгу. Багато ЗМІ писали, що у глави МО РФ проблеми зі здоров'ям, зокрема про серцевий напад.

Зараз міністр нібито знову у публічному просторі, хоча перші відео з нібито "живим" міністром могло бути змонтованим.

Далі була черга глави 5-ї служби ФСБ Сергія Бєсєди – він у в'язниці Лефортова у Москві "за підозрою у розтраті держкоштів".

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Насправді Путін вважає, що кроти у колах секретних служб передали плани нападу розвідкам ЄС та США. Повідомляється, що під час полювання на зрадників було проведено обшуки у більш ніж 20 будинках співробітників спецслужб, підозрюваних у контактах із журналістами.

За словами видання, арешт Бєсєди посилає іншим сигнал від Путіна: якщо ви зрадите мене – ви опинитеся у в'язниці.

У середині березня у РФ заарештували одного з найвищих воєначальників Москви – заступника начальника Російської нацгвардії генерала Романа Гаврилова.

Затримання офіційно не підтверджено. По телебаченню повідомили, що Гаврилова звільнено.

За словами експерта Bellingcat у Росії Христа Грозєва, є дві версії арешту генерала: або за витік військової інформації, який призвів до загибелі людей, або за "розтрату палива".

Нагадаємо: Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що в Росії затримано ексрадника Путіна Владислава Суркова.

21 квітня Шойгу наплів Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Теми: РосіяПутінарешт
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