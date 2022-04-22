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Несколько Путинских друзей "исчезли со сцены" с начала войны – СМИ

Роман ПетренкоПятница, 22 апреля 2022, 10:17
ПУТИН И ШОЙГУ, ФОТО РБК

Ряд бывших близких союзников Путина исчезли с начала войны в Украине, причем некоторые из них при загадочных обстоятельствах, пишет немецкий таблоид Bild.

Источник: Bild

Детали: Издание отмечает, что некоторые из окружения потеряли "свою свободу или жизнь".

Журналисты напомнили о длительном исчезновении министра обороны Сергея Шойгу. Многие СМИ писали, что у главы МО РФ проблемы со здоровьем, в том числе о сердечный приступ.

Сейчас министр якобы снова в публичном пространстве, хотя первые видео с якобы "живым" министром могли быть сфальсифицированным.

Дальше была очередь главы 5-й службы ФСБ Сергея Беседы – он в тюрьме Лефортово в Москве "по подозрению в растрате госсредств".

На самом деле Путин считает, что кроты в кругах секретных служб передали планы нападения разведкам ЕС и США. Сообщается, что во время охоты на предателей были проведены обыски в более чем 20 домах сотрудников спецслужб, подозреваемых в контактах с журналистами.

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По словам издания, арест Беседы посылает другим сигнал от Путина: если вы предадите меня – вы окажетесь в тюрьме.

В середине марта в РФ арестовали одного из высших военачальников Москвы – заместителя начальника Российской нацгвардии генерала Романа Гаврилова.

Задержание официально не подтверждено. По телевидению сообщили, что Гаврилов уволен.

По словам эксперта Bellingcat Христо Грозева, есть две версии ареста генерала: либо за утечку военной информации, которая привела к гибели людей, либо за "растрату топлива".

Напомним: Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что в России был задержан бывший советник Путина Владислав Сурков.

21 апреля Шойгу наплел Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Темы: РосcияПутинарест
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