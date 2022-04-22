СБУ застерігає вірян: підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень

Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень, аде ворог може влаштувати провокації.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань".

Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період".

Деталі: Вказано, що Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно, проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів, наголошує СБУ.

У зв’язку з цим вірянам наполегливо рекомендують утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

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Також громадян просять дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.

Що передувало: Центр протидії дезінформації при РНБО попередив, що російські війська можуть вдатися до провокацій на великодні свята, сфабрикувавши собі "інформаційне алібі".

Низка пропагандистських ЗМІ РФ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ". При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це "може відбутися".

Всіх українців закликають бути дуже уважними та максимально обережними.

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній закликав не проводити нічні богослужіння у небезпечних районах країни.