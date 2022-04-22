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СБУ предостерегает верующих: врага подл и может устроить провокации даже в Пасху

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 13:06

Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху, ведь враг может устроить провокации.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

Таким образом, РосСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений".

Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период".

Детали: Указано, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно, однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов, отмечает СБУ.

В этой связи верующим настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

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Также граждан просят соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями каждого региона.

Что предшествовало: Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил, что российские войска могут прибегнуть к провокациям на пасхальные праздники, состряпав себе "информационное алиби".

Ряд пропагандистских СМИ РФ распространили публикацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ". При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти.

Всех украинцев призывают быть очень внимательными и максимально осторожными.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал не проводить ночные богослужения в опасных районах страны.

Темы: религиявойнаСБУ
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