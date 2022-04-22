Після Великодня в Ірпені буде світло і вода і відкриються магазини

З наступного тижня в Ірпені, що під Києвом, відновлять роботу комунікацій та великих супермаркетів.

Джерело: мер міста Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "З наступного тижня у всіх домівках в Ірпені буде світло. Також на наступному тижні ми плануємо запустити воду по всьому місту і каналізацію. Працює мобільний зв'язок".

Деталі: Мер також зазначив, що після Великодня в Ірпені відкриються великі магазини – NOVUS, Фора, Лоток, Бджілка та АТБ.

Передісторія: