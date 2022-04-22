Після Великодня в Ірпені буде світло і вода і відкриються магазини

З наступного тижня в Ірпені, що під Києвом, відновлять роботу комунікацій та великих супермаркетів.

Джерело: мер міста Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "З наступного тижня у всіх домівках в Ірпені буде світло. Також на наступному тижні ми плануємо запустити воду по всьому місту і каналізацію. Працює мобільний зв'язок".

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Деталі: Мер також зазначив, що після Великодня в Ірпені відкриються великі магазини – NOVUS, Фора, Лоток, Бджілка та АТБ.

Передісторія:

З 25 квітня між Києвом та звільненим від окупантів Ірпенем почнуть курсувати маршрутки.

28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів.

На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться близько 1 млрд доларів.