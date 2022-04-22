Після Великодня в Ірпені буде світло і вода і відкриються магазини
П'ятниця, 22 квітня 2022, 14:36
З наступного тижня в Ірпені, що під Києвом, відновлять роботу комунікацій та великих супермаркетів.
Джерело: мер міста Олександр Маркушин у Telegram
Пряма мова Маркушина: "З наступного тижня у всіх домівках в Ірпені буде світло. Також на наступному тижні ми плануємо запустити воду по всьому місту і каналізацію. Працює мобільний зв'язок".
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Деталі: Мер також зазначив, що після Великодня в Ірпені відкриються великі магазини – NOVUS, Фора, Лоток, Бджілка та АТБ.
Передісторія:
- З 25 квітня між Києвом та звільненим від окупантів Ірпенем почнуть курсувати маршрутки.
- 28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів.
- На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться близько 1 млрд доларів.
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