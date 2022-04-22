После Пасхи в Ирпене будет свет и вода и откроются магазины

Со следующей недели в Ирпене под Киевом возобновят работу коммуникаций и крупных супермаркетов.

Источник: мэр города Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Со следующей недели во всех домах в Ирпене будет свет. Также на следующей неделе мы планируем запустить воду по всему городу и канализацию. Работает мобильная связь".

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Детали: Мэр также отметил, что после Пасхи в Ирпене откроются крупные магазины – NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка и АТБ.

Предыстория:

С 25 апреля между Киевом и освобожденным от оккупантов Ирпенем начнут курсировать маршрутки.

28 марта после около месяца оккупации Ирпень под Киевом освободили от российских оккупантов.

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.