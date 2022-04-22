После Пасхи в Ирпене будет свет и вода и откроются магазины
Пятница, 22 апреля 2022, 14:36
Со следующей недели в Ирпене под Киевом возобновят работу коммуникаций и крупных супермаркетов.
Источник: мэр города Александр Маркушин в Telegram
Прямая речь Маркушина: "Со следующей недели во всех домах в Ирпене будет свет. Также на следующей неделе мы планируем запустить воду по всему городу и канализацию. Работает мобильная связь".
Детали: Мэр также отметил, что после Пасхи в Ирпене откроются крупные магазины – NOVUS, Фора, Лоток, Пчелка и АТБ.
Предыстория:
- С 25 апреля между Киевом и освобожденным от оккупантов Ирпенем начнут курсировать маршрутки.
- 28 марта после около месяца оккупации Ирпень под Киевом освободили от российских оккупантов.
- На восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.