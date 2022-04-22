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Київщина: понад сто міст і сіл досі залишаються без електроенергії

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 15:24
Електрик відновлює електропостачання в Бородянці на стовбі, де гніздилися лелеки. Фото: getty images

У 112 містах та селах Київської області наразі не відновили електропостачання, водночас за 21 квітня комунальні служби відновили електроенергію в 27 населених пунктах області.

Джерело: очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба

Пряма мова Кулеби: "За останню добу вдалося відновити електроенергію у 27 населених пунктах Київщини.

Залишаються знеструмленими - 112 міст та сіл.

З початку робіт електрику відновили у більше, ніж половини громад Київщини, які опинилися без світла через бойові дії".

Деталі: Чиновник розповів, що 21 квітня також відновили газопостачання в 11 населених пунктах. Перші пуски відбулися вже в Бучі, Ворзелі й Гостомелі, які були сильно зруйновані під час російської окупації.

У селищі Коцюбинському практично завершили пуски газопостачання. 

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Водночас у 18 населених пунктах ще не відновили газопостачання: 16 з них у Бучанському районі, 2 – у Вишгородському.

Станом на 22 квітня, комунальні служби встигли відновити газ після російської окупації в 101 населеному пункті області.

Передісторія:

  • 21 квітня між Києвом та Ірпенем відновили транспортне сполучення через маршрутне таксі.
  • 19 квітня в Бучі та Ірпені, які перебували під російською окупацією, відновив роботу найбільший оператор кур’єрських послуг "Нова пошта".
  • Попри перші ознаки відновлення цивільної інфраструктури на територіях, звільнених від російської окупації, військова адміністрація застерегла, що розмінування в області триватимуть не менше року.

Теми: Київська областьгазелектроенергія
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