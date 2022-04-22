Київщина: понад сто міст і сіл досі залишаються без електроенергії

Електрик відновлює електропостачання в Бородянці на стовбі, де гніздилися лелеки. Фото: getty images

У 112 містах та селах Київської області наразі не відновили електропостачання, водночас за 21 квітня комунальні служби відновили електроенергію в 27 населених пунктах області.

Джерело: очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба

Пряма мова Кулеби: "За останню добу вдалося відновити електроенергію у 27 населених пунктах Київщини.

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Залишаються знеструмленими - 112 міст та сіл.

З початку робіт електрику відновили у більше, ніж половини громад Київщини, які опинилися без світла через бойові дії".

Деталі: Чиновник розповів, що 21 квітня також відновили газопостачання в 11 населених пунктах. Перші пуски відбулися вже в Бучі, Ворзелі й Гостомелі, які були сильно зруйновані під час російської окупації.

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У селищі Коцюбинському практично завершили пуски газопостачання.

Водночас у 18 населених пунктах ще не відновили газопостачання: 16 з них у Бучанському районі, 2 – у Вишгородському.

Станом на 22 квітня, комунальні служби встигли відновити газ після російської окупації в 101 населеному пункті області.

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