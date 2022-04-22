Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київщина: понад сто міст і сіл досі залишаються без електроенергії

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 15:24
Київщина: понад сто міст і сіл досі залишаються без електроенергії
Електрик відновлює електропостачання в Бородянці на стовбі, де гніздилися лелеки. Фото: getty images

У 112 містах та селах Київської області наразі не відновили електропостачання, водночас за 21 квітня комунальні служби відновили електроенергію в 27 населених пунктах області.

Джерело: очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба

Пряма мова Кулеби: "За останню добу вдалося відновити електроенергію у 27 населених пунктах Київщини.

Реклама:

Залишаються знеструмленими - 112 міст та сіл.

З початку робіт електрику відновили у більше, ніж половини громад Київщини, які опинилися без світла через бойові дії".

Деталі: Чиновник розповів, що 21 квітня також відновили газопостачання в 11 населених пунктах. Перші пуски відбулися вже в Бучі, Ворзелі й Гостомелі, які були сильно зруйновані під час російської окупації.

ВІДЕО ДНЯ

У селищі Коцюбинському практично завершили пуски газопостачання. 

Водночас у 18 населених пунктах ще не відновили газопостачання: 16 з них у Бучанському районі, 2 – у Вишгородському.

Станом на 22 квітня, комунальні служби встигли відновити газ після російської окупації в 101 населеному пункті області.

Передісторія:

  • 21 квітня між Києвом та Ірпенем відновили транспортне сполучення через маршрутне таксі.
  • 19 квітня в Бучі та Ірпені, які перебували під російською окупацією, відновив роботу найбільший оператор кур’єрських послуг "Нова пошта".
  • Попри перші ознаки відновлення цивільної інфраструктури на територіях, звільнених від російської окупації, військова адміністрація застерегла, що розмінування в області триватимуть не менше року.

Теми: Київська областьгазелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: