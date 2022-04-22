Київщина: понад сто міст і сіл досі залишаються без електроенергії
У 112 містах та селах Київської області наразі не відновили електропостачання, водночас за 21 квітня комунальні служби відновили електроенергію в 27 населених пунктах області.
Джерело: очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба
Пряма мова Кулеби: "За останню добу вдалося відновити електроенергію у 27 населених пунктах Київщини.
Залишаються знеструмленими - 112 міст та сіл.
З початку робіт електрику відновили у більше, ніж половини громад Київщини, які опинилися без світла через бойові дії".
Деталі: Чиновник розповів, що 21 квітня також відновили газопостачання в 11 населених пунктах. Перші пуски відбулися вже в Бучі, Ворзелі й Гостомелі, які були сильно зруйновані під час російської окупації.
У селищі Коцюбинському практично завершили пуски газопостачання.
Водночас у 18 населених пунктах ще не відновили газопостачання: 16 з них у Бучанському районі, 2 – у Вишгородському.
Станом на 22 квітня, комунальні служби встигли відновити газ після російської окупації в 101 населеному пункті області.
Передісторія:
- 21 квітня між Києвом та Ірпенем відновили транспортне сполучення через маршрутне таксі.
- 19 квітня в Бучі та Ірпені, які перебували під російською окупацією, відновив роботу найбільший оператор кур’єрських послуг "Нова пошта".
- Попри перші ознаки відновлення цивільної інфраструктури на територіях, звільнених від російської окупації, військова адміністрація застерегла, що розмінування в області триватимуть не менше року.