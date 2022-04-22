Киевская область: более сотни городов и сел до сих пор остаются без электроэнергии
В 112 городах и селах Киевской области пока не возобновили электроснабжение, за 21 апреля коммунальные службы возобновили электроэнергию в 27 населенных пунктах области.
Источник: глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба
Прямая речь Кулебы: "За последние сутки удалось восстановить электроэнергию в 27 населенных пунктах Киевской области.
Остаются обесточенными – 112 городов и сел.
С начала работ электричество восстановили в более чем половине громад Киевской области, которые оказались без света из-за боевых действий".
Детали: Чиновник рассказал, что 21 апреля возобновили газоснабжение в 11 населенных пунктах. Первые пуски произошли уже в Буче, Ворзеле и Гостомеле, которые были сильно разрушенны во время российской оккупации.
В поселке Коцюбинском практически завершили пуски газоснабжения.
В то же время в 18 населенных пунктах еще не возобновили газоснабжение: 16 из них в Бучанском районе, 2 – в Вышгородском.
По состоянию на 22 апреля коммунальные службы успели восстановить газ после российской оккупации в 101 населенном пункте области.
Предыстория:
- 21 апреля между Киевом и Ирпенем возобновили транспортное сообщение через маршрутное такси.
- 19 апреля в Буче и Ирпене, находившиеся под российской оккупацией, возобновил работу крупнейший оператор курьерских услуг "Новая почта".
- Несмотря на первые признаки восстановления гражданской инфраструктуры на территориях, освобожденных от российской оккупации, военная администрация предупредила, что разминирование в области будет длиться не менее года.