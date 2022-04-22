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Киевская область: более сотни городов и сел до сих пор остаются без электроэнергии

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 15:24
Киевская область: более сотни городов и сел до сих пор остаются без электроэнергии
электрик возобновляет электроснабжение в Бородянке на столбе, где устроили гнездо аисты. фото: getty images

В 112 городах и селах Киевской области пока не возобновили электроснабжение, за 21 апреля коммунальные службы возобновили электроэнергию в 27 населенных пунктах области.

Источник: глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба

Прямая речь Кулебы: "За последние сутки удалось восстановить электроэнергию в 27 населенных пунктах Киевской области.

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Остаются обесточенными – 112 городов и сел.

С начала работ электричество восстановили в более чем половине громад Киевской области, которые оказались без света из-за боевых действий".

Детали: Чиновник рассказал, что 21 апреля возобновили газоснабжение в 11 населенных пунктах. Первые пуски произошли уже в Буче, Ворзеле и Гостомеле, которые были сильно разрушенны во время российской оккупации.

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В поселке Коцюбинском практически завершили пуски газоснабжения.

В то же время в 18 населенных пунктах еще не возобновили газоснабжение: 16 из них в Бучанском районе, 2 – в Вышгородском.

По состоянию на 22 апреля коммунальные службы успели восстановить газ после российской оккупации в 101 населенном пункте области.

Предыстория:

  • 21 апреля между Киевом и Ирпенем возобновили транспортное сообщение через маршрутное такси.
  • 19 апреля в Буче и Ирпене, находившиеся под российской оккупацией, возобновил работу крупнейший оператор курьерских услуг "Новая почта".
  • Несмотря на первые признаки восстановления гражданской инфраструктуры на территориях, освобожденных от российской оккупации, военная администрация предупредила, что разминирование в области будет длиться не менее года.

Темы: Киевская областьгазэлектроэнергия
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