Сєвєродонецьк знову без світла – окупанти перебили лінію

Сєвєродонецьк повністю знеструмлено через попадання російськими військами у високовольтну лінію, повідомив глава ОДА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Сєвєродонецьк знову повністю знеструмлено

Роботу наших електриків вже надцятий раз звели нанівець.

Рашисти перебили високовольтну лінію. Мобільний зв’язок теж тепер кульгає".

Деталі: Гайдай пообіцяв більше не повідомляти про ремонти, аби росіяни не цілили туди.

Нагадаємо: Енерго, газо та водопостачання не вдасться відновити у містах Попасна, Рубіжне та ще в частині сіл Луганської області до завершення війни, повідомив Гайдай.