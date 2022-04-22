Сєвєродонецьк знову без світла – окупанти перебили лінію
П'ятниця, 22 квітня 2022, 15:56
Сєвєродонецьк повністю знеструмлено через попадання російськими військами у високовольтну лінію, повідомив глава ОДА Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Сєвєродонецьк знову повністю знеструмлено
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Роботу наших електриків вже надцятий раз звели нанівець.
Рашисти перебили високовольтну лінію. Мобільний зв’язок теж тепер кульгає".
Деталі: Гайдай пообіцяв більше не повідомляти про ремонти, аби росіяни не цілили туди.
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Нагадаємо: Енерго, газо та водопостачання не вдасться відновити у містах Попасна, Рубіжне та ще в частині сіл Луганської області до завершення війни, повідомив Гайдай.