Северодонецк снова без света – оккупанты перебили линию

Северодонецк полностью обесточен из-за попадания российскими войсками в высоковольтную линию, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Северодонецк снова полностью обесточен

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Работу наших электриков уже в десятый раз свели на нет.

Рашисты перебили высоковольтную линию. Мобильная связь тоже теперь хромает".

Детали: Гайдай пообещал больше не сообщать ремонты, чтобы россияне не целили туда.

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Напомним: Энерго, газо и водоснабжение не удастся восстановить в городах Попасная, Рубежное и еще в части сел Луганской области до завершения войны, сообщил Гайдай.