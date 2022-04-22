Северодонецк снова без света – оккупанты перебили линию
Пятница, 22 апреля 2022, 15:56
Северодонецк полностью обесточен из-за попадания российскими войсками в высоковольтную линию, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Северодонецк снова полностью обесточен
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Работу наших электриков уже в десятый раз свели на нет.
Рашисты перебили высоковольтную линию. Мобильная связь тоже теперь хромает".
Детали: Гайдай пообещал больше не сообщать ремонты, чтобы россияне не целили туда.
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Напомним: Энерго, газо и водоснабжение не удастся восстановить в городах Попасная, Рубежное и еще в части сел Луганской области до завершения войны, сообщил Гайдай.