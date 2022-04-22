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Северодонецк снова без света – оккупанты перебили линию

Роман ПетренкоПятница, 22 апреля 2022, 15:56

Северодонецк полностью обесточен из-за попадания российскими войсками в высоковольтную линию, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Северодонецк снова полностью обесточен

Работу наших электриков уже в десятый раз свели на нет.

Рашисты перебили высоковольтную линию. Мобильная связь тоже теперь хромает".

Детали: Гайдай пообещал больше не сообщать ремонты, чтобы россияне не целили туда.

Напомним: Энерго, газо и водоснабжение не удастся восстановить в городах Попасная, Рубежное и еще в части сел Луганской области до завершения войны, сообщил Гайдай.

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Темы: Луганская областьэлектроэнергиявойнаРосcия
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