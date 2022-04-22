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З’явилося відео з місця падіння АН-26

Ірина БалачукП'ятниця, 22 квітня 2022, 16:13
Фото ЗОВА

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото та відео з місця падіння АН-26.

Джерело: ЗОВА у Telegram

Пряма мова речника ЗОВА Івана Арєф’єва: "На борту було 3 пілоти. Один пілот загинув, двоє перебувають у лікарні".  

Деталі: Він також повторив раніше озвучену інфоромацію, що літак міг зачепити електроопору. 

 
Фото ЗОВА
 
фото зова 

Передісторія:

  • Близько 9:00 22 квітня в районі селища Михайлівка Запорізького району впав літак АН-26. Повідомлялося, що повітряне судно виконувало технічний рейс і не мало стосунку до ЗСУ.
  • Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки".

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Теми: Запорізька областьавіа
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