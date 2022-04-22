З’явилося відео з місця падіння АН-26

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото та відео з місця падіння АН-26.

Джерело: ЗОВА у Telegram

Пряма мова речника ЗОВА Івана Арєф’єва: "На борту було 3 пілоти. Один пілот загинув, двоє перебувають у лікарні".

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото та відео з місця падіння АН-26 pic.twitter.com/v0jYX3TCgR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 22, 2022

Деталі: Він також повторив раніше озвучену інфоромацію, що літак міг зачепити електроопору.

Фото ЗОВА

фото зова

Передісторія:

Близько 9:00 22 квітня в районі селища Михайлівка Запорізького району впав літак АН-26. Повідомлялося, що повітряне судно виконувало технічний рейс і не мало стосунку до ЗСУ.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки".