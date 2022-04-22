Появилось видео с места падения АН-26

Запорожская областная военная администрация опубликовала фото и видео с места падения АН-26.

Источник: ЗОВА в Telegram

Прямая речь пресс-секретаря ЗОВА Ивана Арефьева: "На борту было 3 пилота. Один пилот погиб, двое находятся в больнице".

Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала фото та відео з місця падіння АН-26 pic.twitter.com/v0jYX3TCgR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 22, 2022

Детали: Он также повторил ранее озвученную информацию, что самолет мог задеть электроопору.

Фото ЗОВА

фото зова

Предыстория:

Около 9:00 22 апреля в районе поселка Михайловка Запорожского района упал самолет Ан-26. Сообщалось, что воздушное судно выполняло технический рейс и не имело отношения к ВСУ.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что "это очередное преступление Российской Федерации, которая сбивает мирные гражданские самолеты".