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Появилось видео с места падения АН-26

Ирина БалачукПятница, 22 апреля 2022, 16:13
Фото ЗОВА

Запорожская областная военная администрация опубликовала фото и видео с места падения АН-26.

Источник: ЗОВА в Telegram

Прямая речь пресс-секретаря ЗОВА Ивана Арефьева: "На борту было 3 пилота. Один пилот погиб, двое находятся в больнице". 

Детали: Он также повторил ранее озвученную информацию, что самолет мог задеть электроопору. 

 
Фото ЗОВА
 
фото зова

Предыстория:

  • Около 9:00 22 апреля в районе поселка Михайловка Запорожского района упал самолет Ан-26. Сообщалось, что воздушное судно выполняло технический рейс и не имело отношения к ВСУ.
  • Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что "это очередное преступление Российской Федерации, которая сбивает мирные гражданские самолеты".

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Темы: Запорожская областьавиа
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