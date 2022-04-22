Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припустив, що повномасштабна війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Джерело: ВВС з посиланням на прес-конференцію Джонсона в Нью-Делі

Деталі: Журналісти запитали прем’єра на пресконференції, чи погоджується він з окремими оцінками розвідувальних агенцій країн Заходу про те, що бомбардування українських міст російськими військами можуть тривати до кінця 2023 року.

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Джонсон сказав, що це є "реалістичною можливістю". На його думку, через катастрофічний провал російська верхівка на чолі з президентом РФ Володимиром Путіном не може відступити. Більше того, російська армія має кількісну перевагу.

Тому, на думку Джонсона, росіяни продовжать свою "жахливу тактику знищення артилерією" українців. Попри це, британський прем’єр переконаний, що росіяни не зможуть подолати прагнення до свободи українців, яким не було співвідношення військових засобів у сторін.

Нагадаємо: Слід зважати, що британський прем’єр перебуває під сильним тиском громадськості та парламенту через скандал довкола порушення ним та членами його кабінету міністрів правил карантину, організувавши гучні вечірки, поки в Британії був запроваджений цим же урядом суворий локдаун у 2020 та 2021 роках.

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Команда Джонсона намагається в публічній риториці та медіа розвинути аргумент, що нерозумно відправляти у відставку прем’єр-міністра та уряд, поки Росія продовжує вести брутальну війну проти України, а українська влада розраховує на стабільну і безперебійну підтримку і допомогу з боку Сполученого Королівства.

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