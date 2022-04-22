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Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року – Джонсон

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 16:33
Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року – Джонсон
Борис Джонсон на пресконференції в нью-делі 21 квітня. фото: getty images

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припустив, що повномасштабна війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Джерело: ВВС з посиланням на прес-конференцію Джонсона в Нью-Делі

Деталі: Журналісти запитали прем’єра на пресконференції, чи погоджується він з окремими оцінками розвідувальних агенцій країн Заходу про те, що бомбардування українських міст російськими військами можуть тривати до кінця 2023 року.

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Джонсон сказав, що це є "реалістичною можливістю". На його думку, через катастрофічний провал російська верхівка на чолі з президентом РФ Володимиром Путіном не може відступити. Більше того, російська армія має кількісну перевагу.

Тому, на думку Джонсона, росіяни продовжать свою "жахливу тактику знищення артилерією" українців. Попри це, британський прем’єр переконаний, що росіяни не зможуть подолати прагнення до свободи українців, яким не було співвідношення військових засобів у сторін.

Нагадаємо: Слід зважати, що британський прем’єр перебуває під сильним тиском громадськості та парламенту через скандал довкола порушення ним та членами його кабінету міністрів правил карантину, організувавши гучні вечірки, поки в Британії був запроваджений цим же урядом суворий локдаун у 2020 та 2021 роках.

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Команда Джонсона намагається в публічній риториці та медіа розвинути аргумент, що нерозумно відправляти у відставку прем’єр-міністра та уряд, поки Росія продовжує вести брутальну війну проти України, а українська влада розраховує на стабільну і безперебійну підтримку і допомогу з боку Сполученого Королівства. 

Передісторія:

  • На цій же пресконференції Джонсон визнав, що ймовірність перемоги для Росії в Україні поки ще залишається досить високою.
  • 21 квітня президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що Росія не має шансів перемогти в Україні.
  • Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Путін уже зазнав стратегічного провалу зі своїм вторгненням в Україну, а Україна виживе як незалежна держава.
  • Президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 8 квітня, що Україна переможе в цій війні.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіявійнаРосія
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