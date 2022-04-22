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Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года – Джонсон

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 16:33

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что полномасштабная война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Источник: BBC со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона в Нью-Дели

Детали: Журналисты спросили премьера на пресс-конференции, согласен ли он с отдельными оценками разведывательных агентств о том, что бомбардировки украинских городов российскими войсками могут продолжаться до конца 2023 года.

Джонсон сказал, что это "реалистическая вероятность". По его мнению, из-за катастрофического провала российская верхушка во главе с президентом РФ Владимиром Путиным не может отступить. Более того, российская армия имеет количественное преимущество.

Поэтому, по мнению Джонсона, россияне продолжат свою "ужасную тактику уничтожения артиллерией" украинцев. Несмотря на это, британский премьер убежден, что россияне не смогут преодолеть дух свободы украинцев, каким бы не было соотношения военных средств у сторон.

Напомним: Следует учитывать, что британский премьер находится под сильным давлением общественности и парламента из-за скандала вокруг нарушения им и членами его кабинета министров правил карантина, организовуя громкие вечеринки, пока в Британии его же правительством был объявлен суровый локдаун в 2020 и 2021 годах.

Команда Джонсона пытается в публичной риторике и медиа развить аргумент, что глупо отправлять в отставку премьер-министра и правительство, пока Россия продолжает вести брутальную войну против Украины, а украинские власти рассчитывают на стабильную и бесперебойную поддержку и помощь со стороны Соединенного Королевства.

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Предыстория:

  • На этой же пресс-конференции Джонсон признал, что вероятность победы для России в Украине пока еще остается достаточно высокой.
  • 21 апреля президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что у России нет шансов победить в Украине.
  • Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что Путин уже совершил стратегический провал со своим вторжением в Украину, а Украина выживет как независимое государство.
  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила 8 апреля, что Украина победит в этой войне.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританиявойнаРосcия
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