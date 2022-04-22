З'явилося відео, як нацгвардійці вполювали російський вертоліт "Алігатор"

Національна гвардія України показала відео, на якому зафіксовано збитий її військовослужбовцями російський гвинтокрил К-52 "Алігатор".

Джерело: пресцентр НГУ

Деталі: Підрозділ ППО Національної гвардії, який виконує бойові завдання на території Запорізької області, збив ворожий гелікоптер 21 квітня.

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Військовослужбовці НГУ поцілили "Алігатор", який залетів на територію України, з ПЗРК.

На відео видно, як іще один російський гвинтокрил, побачивши крах свого "сусіда", відстрілюючи теплові пастки, намагається швидко покинути територію.

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Довідково: Російський розвідувально- ударний вертоліт К-52 призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою.

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