З'явилося відео, як нацгвардійці вполювали російський вертоліт "Алігатор"
Національна гвардія України показала відео, на якому зафіксовано збитий її військовослужбовцями російський гвинтокрил К-52 "Алігатор".
Джерело: пресцентр НГУ
Деталі: Підрозділ ППО Національної гвардії, який виконує бойові завдання на території Запорізької області, збив ворожий гелікоптер 21 квітня.
Військовослужбовці НГУ поцілили "Алігатор", який залетів на територію України, з ПЗРК.
На відео видно, як іще один російський гвинтокрил, побачивши крах свого "сусіда", відстрілюючи теплові пастки, намагається швидко покинути територію.
Довідково: Російський розвідувально- ударний вертоліт К-52 призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою.
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