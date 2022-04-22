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Появилось видео, как нацгвардейцы подстрелили российский вертолет "Аллигатор"

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 17:27
Появилось видео, как нацгвардейцы подстрелили российский вертолет Аллигатор
скриншот

Национальная гвардия Украины показала видео, на котором зафиксирован сбитый ее военнослужащими российский вертолет К-52 "Аллигатор".

Источник: пресс-центр НГУ

Детали: Бойцы подразделения ПВО Национальной гвардии, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, сбили вражеский вертолет 21 апреля.

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Военнослужащие НГУ попали в "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, из ПЗРК.

На видео видно, как еще один российский вертолет, увидев крах своего "соседа", отстреливая тепловые ловушки, пытается быстро покинуть территорию.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Российский разведывательно-ударный вертолет К-52 предназначен для поражения бронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

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Темы: Нацгвардиявойна
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