Появилось видео, как нацгвардейцы подстрелили российский вертолет "Аллигатор"
Национальная гвардия Украины показала видео, на котором зафиксирован сбитый ее военнослужащими российский вертолет К-52 "Аллигатор".
Источник: пресс-центр НГУ
Детали: Бойцы подразделения ПВО Национальной гвардии, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, сбили вражеский вертолет 21 апреля.
Военнослужащие НГУ попали в "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, из ПЗРК.
На видео видно, как еще один российский вертолет, увидев крах своего "соседа", отстреливая тепловые ловушки, пытается быстро покинуть территорию.
Справка: Российский разведывательно-ударный вертолет К-52 предназначен для поражения бронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.
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