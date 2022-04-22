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Резніков звинуватив ООН у потуранні злочинам Росії

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 17:51
Резніков звинуватив ООН у потуранні злочинам Росії
Олексій Резніков, скріншот відео

Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив ООН у потуранні воєнним злочинам РФ та заявив, що за умови надання Україні потрібного озброєння і введення реальних санкцій російських загарбників можна вигнати з України за кілька місяців.

Джерело: Резніков, якого цитує Міноборони

Дослівно: "У війні Росії проти України загинули також післявоєнні світовий лад та безпека. Росія скоїла все те, для попередження чого створювалися міжнародні безпекові інституції. Як може Рада Безпеки ООН, де Москва має місце постійного члена, виконувати свою місію з підтримання миру? Про яку безпеку і співробітництво в Європі може йти мова, коли одна з держав-членів ОБСЄ напала на іншу і вбила тисячі мирних громадян?

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Ці організації не спрацювали. Як Лігу Націй, їх має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав".

Деталі: За словами міністра, архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України.

Він нагадав, що у 1994 році Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, розраховуючи, що підписи світових лідерів на документі "чогось важать".

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"Але у 2008 році Німеччина та Франція заблокували наш вступ до НАТО, фактично заохотивши агресора. У серпні 2008 року Росія вторглася до Грузії, і світ заплющив очі. У 2014 році Росія атакувала Україну, і світ вирішив не втручатися. Зараз російські бомби стирають з лиця землі наші міста, і світ нездатний це зупинити", - обурився Резніков.

Він наголосив, що, перш за все, Україні потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих територій.

Також потрібно запровадити тотальне світове емарго на російські нафту та газ і реальні санкції проти російських банківської системи та торгівлі.

"Якщо ви це все зробите, російські загарбники будуть вигнані з України за кілька місяців", - наголосив міністр.

Теми: РезніковМіноборониООНвійна
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