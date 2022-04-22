Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям России

Министр обороны Алексей Резников обвинил ООН в попустительстве военным преступлениям РФ и заявил, что при условии предоставления Украине необходимого вооружения и введения реальных санкций российских захватчиков можно выгнать из Украины за несколько месяцев.

Источник: Резников, которого цитирует Минобороны

Дословно: "В войне России против Украины погибли также послевоенные мировой порядок и безопасность. Россия совершила все то, для предупреждения чего создавались международные институты безопасности. Как может Совет Безопасности ООН, где Москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств-членов ОБСЕ напало на другое и убило тысячи мирных граждан?

Реклама:

Эти организации не сработали. Как Лигу Наций, их должна заменить новая и более эффективная система международных институций, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств".

Детали: По словам министра, архитектура этой новой системы должна опираться на опыт Украины.

Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, рассчитывая, что подписи мировых лидеров на документе "чего-то стоят".

ВИДЕО ДНЯ

"Но в 2008 году Германия и Франция заблокировали наше вступление в НАТО, фактически поощряя агрессора. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию, и мир закрыл глаза. В 2014 году Россия атаковала Украину и мир решил не вмешиваться. Сейчас российские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир неспособен остановить это", - возмутился Резников.

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украине нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных территорий.

Также необходимо ввести тотальное мировое эмарго на российские нефть и газ, а также реальные санкции против российских банковской системы и торговли.

"Если вы это все сделаете, российские захватчики будут выгнаны из Украины за несколько месяцев", - подчеркнул министр.