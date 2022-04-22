Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям России

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 17:51
Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям России
Алексей Резников, скриншот видео

Министр обороны Алексей Резников обвинил ООН в попустительстве военным преступлениям РФ и заявил, что при условии предоставления Украине необходимого вооружения и введения реальных санкций российских захватчиков можно выгнать из Украины за несколько месяцев.

Источник: Резников, которого цитирует Минобороны

Дословно: "В войне России против Украины погибли также послевоенные мировой порядок и безопасность. Россия совершила все то, для предупреждения чего создавались международные институты безопасности. Как может Совет Безопасности ООН, где Москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств-членов ОБСЕ напало на другое и убило тысячи мирных граждан?

Реклама:

Эти организации не сработали. Как Лигу Наций, их должна заменить новая и более эффективная система международных институций, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств".

Детали: По словам министра, архитектура этой новой системы должна опираться на опыт Украины.

Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, рассчитывая, что подписи мировых лидеров на документе "чего-то стоят".

ВИДЕО ДНЯ

"Но в 2008 году Германия и Франция заблокировали наше вступление в НАТО, фактически поощряя агрессора. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию, и мир закрыл глаза. В 2014 году Россия атаковала Украину и мир решил не вмешиваться. Сейчас российские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир неспособен остановить это", - возмутился Резников.

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украине нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных территорий.

Также необходимо ввести тотальное мировое эмарго на российские нефть и газ, а также реальные санкции против российских банковской системы и торговли.

"Если вы это все сделаете, российские захватчики будут выгнаны из Украины за несколько месяцев", - подчеркнул министр.

Темы: РезниковМинобороныООНвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: