Генсека ООН приймуть у Кремлі. Київ шукає для нього час

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 квітня планує зустрітися в Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та президентом Володимиром Путіним, візит генсека Організації об'єднаних націй у Київ також можливий.

Джерело :джерела "Української правди" в МЗС України, РИА Новости з посиланням на речника Путіна

Деталі: Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путін прийме генсека ООН Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви для переговорів із Лавровим, повідомив Пєсков.

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Джерела УП в МЗС України повідомили, що візит Гутерріша можливий і в Київ. Але Україна поки не дала остаточної згоди.

Пряма мова: "Ми зараз вивчаємо, чи приймати Гутерреша в Києві. Немає дати поки. Насичений тиждень і без того уже".

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