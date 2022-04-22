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Генсека ООН приймуть у Кремлі. Київ шукає для нього час

Роман Романюк, Олена РощінаП'ятниця, 22 квітня 2022, 19:36

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 квітня планує зустрітися в Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та президентом Володимиром Путіним, візит генсека Організації об'єднаних націй у Київ також можливий. 

Джерело :джерела "Української правди" в МЗС України, РИА Новости з посиланням на речника Путіна

Деталі: Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путін прийме генсека ООН Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви для переговорів із Лавровим, повідомив Пєсков.

Джерела УП в МЗС України повідомили, що візит Гутерріша можливий і в Київ. Але Україна поки не дала остаточної згоди. 

Пряма мова: "Ми зараз вивчаємо, чи приймати Гутерреша в Києві. Немає дати поки. Насичений тиждень і без того уже".

Передісторія: 

  • 20 квітня генсек ООН Антоніу Гутерріш направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та президентом Владіміром Путіним у Москві, аби обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні, а також перспективи принципу багатосторонності в міжнародних відносинах.
  • 19 квітня генеральний секретар ООН закликав запровадити великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні, але росіяни відповіли відмовою.

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Теми: ООНРосіяУкраїнавійна
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