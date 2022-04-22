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Генсек ООН примут в Кремле. Киев ищет для него время

Роман Романюк, Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 19:36

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля намерен встретиться в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, визит генсека Организации объединенных наций в Киев также возможен.

Источник: источники "Украинской правды" в МИД Украины, РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина

Детали: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет генсека ООН Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с Лавровым, сообщил Песков.

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Источники УП в МИД Украины сообщили, что визит Гутерриша возможен и в Киев. Но Украина пока не дала окончательного согласия.

Прямая речь: "Мы сейчас изучаем, принимать ли Гутерреша в Киеве. Нет даты пока. Насыщенная неделя и без того уже".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш направил запрос в постоянные представительства Украины и РФ при ООН с просьбой о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и президентом Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях.
  • 19 апреля генеральный секретарь ООН призвал ввести пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, но россияне ответили отказом.

Темы: ООНРосcияУкраинавойна
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