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Знайшли ще одну велику могилу, це найбільший від часів Голокосту геноцид – мер Маріуполя

Світлана КізіловаП'ятниця, 22 квітня 2022, 20:40
Ймовірна братська могила в окупованому с. Виноградне біля м. Маріуполь, 20 квітня 2022 року, Схеми

Міська влада Маріуполя отримала інформацію про ще одне масове поховання загиблих маріупольців – братську могилу 45 на 25 метрів. В окупованому місті росіяни продовжують знищувати мирних українців.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, Радіо Свобода

Деталі: 21 квітня стало відомо, що супутник зафіксував велику братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, там можуть бути поховані від 3 до 6 тисяч маріупольців.

А вже 22 квітня з'явилася інформація про ще одну таку могилу на схід від Маріуполя, у селі Виноградне.

Так, на супутникових знімках Planet видно, що розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів. Тут може бути поховано щонайменше 1000 вбитих росіянами маріупольців.

 
Ймовірна братська могила в окупованому с. Виноградне біля м. Маріуполь, 20 квітня 2022 року

За словами радника мера Маріуполя, наявність таких масових поховань підтверджує про те, що окупанти влаштовують збирання/поховання/кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко попередив, що таких братських могил буде ще більше, якщо росіяни продовжать блокувати евакуацію з міста.

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Пряма мова мера: "Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їх територія буде розширюватися.

Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно".

 

Теми: МаріупольгеноцидРосіяокупація
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