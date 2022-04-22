Знайшли ще одну велику могилу, це найбільший від часів Голокосту геноцид – мер Маріуполя

Міська влада Маріуполя отримала інформацію про ще одне масове поховання загиблих маріупольців – братську могилу 45 на 25 метрів. В окупованому місті росіяни продовжують знищувати мирних українців.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, Радіо Свобода

Деталі: 21 квітня стало відомо, що супутник зафіксував велику братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, там можуть бути поховані від 3 до 6 тисяч маріупольців.

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А вже 22 квітня з'явилася інформація про ще одну таку могилу на схід від Маріуполя, у селі Виноградне.

Так, на супутникових знімках Planet видно, що розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів. Тут може бути поховано щонайменше 1000 вбитих росіянами маріупольців.

За словами радника мера Маріуполя, наявність таких масових поховань підтверджує про те, що окупанти влаштовують збирання/поховання/кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста.

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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко попередив, що таких братських могил буде ще більше, якщо росіяни продовжать блокувати евакуацію з міста.

Пряма мова мера: "Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їх територія буде розширюватися.

Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно".