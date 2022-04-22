Нашли еще одну большую могилу, это наибольшой со времен Холокоста геноцид – мэр Мариуполя
Городские власти Мариуполя получили информацию о еще одном массовом захоронении погибших мариупольцев – братской могиле 45 на 25 метров. В оккупированном городе россияне продолжают уничтожать мирных украинцев.
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, Радио Свобода
Детали: 21 апреля стало известно, что спутник зафиксировал большую братскую могилу в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, там могут быть похоронены от 3 до 6 тысяч мариупольцев.
А 22 апреля появилась информация про еще одну такую могилу к востоку от Мариуполя, в селе Виноградное.
На спутниковых снимках Planet видно, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров. Здесь могут быть похоронены не менее 1000 убитых россиянами мариупольцев.
По словам советника мэра Мариуполя, наличие таких массовых захоронений подтверждает, что оккупанты устраивают сбор/захоронение/кремацию погибших мариупольцев в каждом районе города.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупредил, что таких братских могил будет еще больше, если россияне продолжат блокировать эвакуацию из города.
Прямая речь мэра: "Таких погребений мы будем видеть все больше. К сожалению. Их территория будет расширяться.
Потому что счет убитых идет на десятки тысяч. Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тысяч пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть. Ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарства. Оккупантам безразлична судьба мариупольцев. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город нужно в конце концов эвакуировать. Немедленно".