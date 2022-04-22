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Нашли еще одну большую могилу, это наибольшой со времен Холокоста геноцид – мэр Мариуполя

Светлана КизиловаПятница, 22 апреля 2022, 20:40
Вероятная братская могила в оккупированном с. Виноградное возле г. Мариуполь, 20 апреля 2022 года, Схемы

Городские власти Мариуполя получили информацию о еще одном массовом захоронении погибших мариупольцев – братской могиле 45 на 25 метров. В оккупированном городе россияне продолжают уничтожать мирных украинцев.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, Радио Свобода

Детали: 21 апреля стало известно, что спутник зафиксировал большую братскую могилу в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, там могут быть похоронены от 3 до 6 тысяч мариупольцев.

А 22 апреля появилась информация про еще одну такую могилу к востоку от Мариуполя, в селе Виноградное.

На спутниковых снимках Planet видно, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров. Здесь могут быть похоронены не менее 1000 убитых россиянами мариупольцев.

 
Вероятная братская могила в оккупированном с. Виноградное возле г. Мариуполь, 20 апреля 2022 года

По словам советника мэра Мариуполя, наличие таких массовых захоронений подтверждает, что оккупанты устраивают сбор/захоронение/кремацию погибших мариупольцев в каждом районе города.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупредил, что таких братских могил будет еще больше, если россияне продолжат блокировать эвакуацию из города.

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Прямая речь мэра: "Таких погребений мы будем видеть все больше. К сожалению. Их территория будет расширяться.

Потому что счет убитых идет на десятки тысяч. Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тысяч пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть. Ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарства. Оккупантам безразлична судьба мариупольцев. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город нужно в конце концов эвакуировать. Немедленно".

 

Темы: МариупольгеноцидРосcияоккупация
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