Харківщина: неподалік Ізюма знайшли спалені тіла двох українців, закатованих росіянами
На Харківщині неподалік Ізюма українські правоохоронці знайшли спалені тіла двох мешканців села, які були закатовані російськими окупантами.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Після звільнення села Гусарівка з-під російської окупації українські захисники знайшли в підвалі одного з будинків спалені тіла жінки й чоловіка.
За версією слідства, вони були мешканцями села, яких катували в підвалі російські військові. Після вбивства росіяни спробували спалити трупи українців.
Прокурори порушили кримінальне провадження за статтею про порушення звичаїв і законів війни, поєднаного з умисним убивством.
Розслідування наразі веде поліція, але потім зібрані докази передадуть до Служби безпеки України.
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Що було раніше: 7 квітня українська прокуратура підтвердила загибель трьох мешканців у цьому ж селі Гусарівка. Російські окупанти так само спробували спалити тіла загиблих українців.