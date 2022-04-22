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Харківщина: неподалік Ізюма знайшли спалені тіла двох українців, закатованих росіянами

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 20:52
Харківщина: неподалік Ізюма знайшли спалені тіла двох українців, закатованих росіянами
Фото ілюстративне: getty images

На Харківщині неподалік Ізюма українські правоохоронці знайшли спалені тіла двох мешканців села, які були закатовані російськими окупантами.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Після звільнення села Гусарівка з-під російської окупації українські захисники знайшли в підвалі одного з будинків спалені тіла жінки й чоловіка.

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За версією слідства, вони були мешканцями села, яких катували в підвалі російські військові. Після вбивства росіяни спробували спалити трупи українців.

Прокурори порушили кримінальне провадження за статтею про порушення звичаїв і законів війни, поєднаного з умисним убивством. 

Розслідування наразі веде поліція, але потім зібрані докази передадуть до Служби безпеки України.

ВІДЕО ДНЯ
Тіла мешканців Гусарівки, спалених росіянами
Тіла мешканців Гусарівки, спалених росіянами
Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури
Будинок, де знайшли тіла
Підвал, де знайшли тіла
Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури
Будинок у Гусарівці, де знайшли тіла вбитих
Будинок у Гусарівці, де знайшли тіла вбитих
Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

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Що було раніше: 7 квітня українська прокуратура підтвердила загибель трьох мешканців у цьому ж селі Гусарівка. Російські окупанти так само спробували спалити тіла загиблих українців.

Теми: Харківська областьІзюмвійнаокупація
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