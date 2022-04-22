Харківщина: неподалік Ізюма знайшли спалені тіла двох українців, закатованих росіянами

На Харківщині неподалік Ізюма українські правоохоронці знайшли спалені тіла двох мешканців села, які були закатовані російськими окупантами.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Після звільнення села Гусарівка з-під російської окупації українські захисники знайшли в підвалі одного з будинків спалені тіла жінки й чоловіка.

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За версією слідства, вони були мешканцями села, яких катували в підвалі російські військові. Після вбивства росіяни спробували спалити трупи українців.

Прокурори порушили кримінальне провадження за статтею про порушення звичаїв і законів війни, поєднаного з умисним убивством.

Розслідування наразі веде поліція, але потім зібрані докази передадуть до Служби безпеки України.

ВІДЕО ДНЯ

Тіла мешканців Гусарівки, спалених росіянами Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Підвал, де знайшли тіла Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Будинок у Гусарівці, де знайшли тіла вбитих Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

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Що було раніше: 7 квітня українська прокуратура підтвердила загибель трьох мешканців у цьому ж селі Гусарівка. Російські окупанти так само спробували спалити тіла загиблих українців.