Харьковская область: вблизи Изюма нашли сожженные тела двух украинцев, замученных россиянами

В Харьковской области недалеко от Изюма украинские правоохранители нашли сожженные тела двух жителей села, которые были замучены российскими оккупантами.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: После освобождения села Гусаровка из-под российской оккупации украинские защитники обнаружили в подвале одного из домов сожженные тела женщины и мужчины.

По версии следствия, они были жителями села, которых пытали в подвале российские военные. После убийства россияне попытались сжечь трупы украинцев.

Прокуроры возбудили уголовное производство по статье о нарушении обычаев и законов войны, соединенного с умышленным убийством.

Тела жителей Гусаревки, сожженных оккупантами Фото: пресс-служба харьковской областной прокуратуры

Подвал, где нашли тела ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Дом в Гусаревке, где нашли телаубитых ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

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Что было раньше: 7 апреля украинская прокуратура подтвердила гибель троих жителей в этом же селе Гусаровка. Российские оккупанты также попытались сжечь тела погибших украинцев.