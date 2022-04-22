Харьковская область: вблизи Изюма нашли сожженные тела двух украинцев, замученных россиянами
В Харьковской области недалеко от Изюма украинские правоохранители нашли сожженные тела двух жителей села, которые были замучены российскими оккупантами.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: После освобождения села Гусаровка из-под российской оккупации украинские защитники обнаружили в подвале одного из домов сожженные тела женщины и мужчины.
По версии следствия, они были жителями села, которых пытали в подвале российские военные. После убийства россияне попытались сжечь трупы украинцев.
Прокуроры возбудили уголовное производство по статье о нарушении обычаев и законов войны, соединенного с умышленным убийством.
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Что было раньше: 7 апреля украинская прокуратура подтвердила гибель троих жителей в этом же селе Гусаровка. Российские оккупанты также попытались сжечь тела погибших украинцев.