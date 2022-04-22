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Харьковская область: вблизи Изюма нашли сожженные тела двух украинцев, замученных россиянами

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 20:52
фото иллюстративное: getty images

В Харьковской области недалеко от Изюма украинские правоохранители нашли сожженные тела двух жителей села, которые были замучены российскими оккупантами.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: После освобождения села Гусаровка из-под российской оккупации украинские защитники обнаружили в подвале одного из домов сожженные тела женщины и мужчины.

По версии следствия, они были жителями села, которых пытали в подвале российские военные. После убийства россияне попытались сжечь трупы украинцев.

Прокуроры возбудили уголовное производство по статье о нарушении обычаев и законов войны, соединенного с умышленным убийством.

Тіла мешканців Гусарівки, спалених росіянами
Тела жителей Гусаревки, сожженных оккупантами
Фото: пресс-служба харьковской областной прокуратуры
Будинок, де знайшли тіла
Подвал, где нашли тела
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Будинок у Гусарівці, де знайшли тіла вбитих
Дом в Гусаревке, где нашли телаубитых
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

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Что было раньше: 7 апреля украинская прокуратура подтвердила гибель троих жителей в этом же селе Гусаровка. Российские оккупанты также попытались сжечь тела погибших украинцев.

Темы: Харьковская областьИзюмвойнаоккупация
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