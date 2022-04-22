У Запорізькій ОВА назвали причину катастрофи АН-26

Причиною катастрофи літака АН-26 у Запорізькій області у п’ятницю став туман і низька висота польоту.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори.

Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості".

Передісторія:

Близько 9:00 22 квітня в районі селища Михайлівка Запорізького району впав літак АН-26. Повідомлялося, що повітряне судно виконувало технічний рейс і не мало стосунку до ЗСУ.

Внаслідок катастрофи одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.