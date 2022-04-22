Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Запорізькій ОВА назвали причину катастрофи АН-26

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 22:42
АН-26, ФОТО З WING.COM.UA

Причиною катастрофи літака АН-26 у Запорізькій області у п’ятницю став туман і низька висота польоту.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори.

Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості".

Передісторія:

  • Близько 9:00 22 квітня в районі селища Михайлівка Запорізького району впав літак АН-26. Повідомлялося, що повітряне судно виконувало технічний рейс і не мало стосунку до ЗСУ.
  • Внаслідок катастрофи одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьавіа
Головне сьогодні

Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"

Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР

Харківщина: Захисники вибили окупантів з 3 населених пунктів

відеоМаріуполь: з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі"

На Донеччині ворог атакує по всій лінії фронту, "бучанські кати" діють під Ізюмом - зведення

ЗСУ на Донбасі знищили майже 50 одиниць ворожої техніки

Усі новини...
Запорізька область
Голова Запорізької РДА розповів деталі про викрадення росіянами його сина
З’явилося відео з місця падіння АН-26
АН-26 міг зачепити електроопору: є загиблий і поранені
Останні новини
14:30
аудіоСБУ розповіла про цинічні "пасхалки" окупантів: пишуть на снарядах "Христос воскрес!"
14:14
Розвідники здобули черговий список воєнних злочинців з Росії
14:06
фотоДітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія
13:47
Росія розганяє фейки про хімічну чи біологічну атаку в Україні
13:45
Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"
13:39
Держспецзв’язку: На Великдень можуть посилитися ворожі кібератаки
13:36
фото У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія
13:22
Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР
13:20
Мінкульт зафіксував понад 240 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в Україні
12:51
Фінляндія скорочує імпорт електроенергії з Росії
Усі новини...