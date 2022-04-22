У Запорізькій ОВА назвали причину катастрофи АН-26

Причиною катастрофи літака АН-26 у Запорізькій області у п’ятницю став туман і низька висота польоту.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

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В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори.

Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості".

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