В Запорожской ОВА назвали причину крушения АН-26
Пятница, 22 апреля 2022, 22:42
Причиной крушения самолета АН-26 в Запорожской области в пятницу стал туман и низкая высота полета.
Источник: Запорожская областная военная администрация
Дословно: "Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.
В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.
Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести".
Предыстория:
- Около 9:00 22 апреля в районе поселка Михайловка Запорожского района упал самолет АН-26. Сообщалось, что воздушное судно выполняло технический рейс и не имело отношения к ВСУ.
- В результате катастрофы один человек погиб и еще двое получили ранения.
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