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В Запорожской ОВА назвали причину крушения АН-26

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 22:42
В Запорожской ОВА назвали причину крушения АН-26
АН-26, ФОТО С WING.COM.UA

Причиной крушения самолета АН-26 в Запорожской области в пятницу стал туман и низкая высота полета.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.

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В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.

Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Около 9:00 22 апреля в районе поселка Михайловка Запорожского района упал самолет АН-26. Сообщалось, что воздушное судно выполняло технический рейс и не имело отношения к ВСУ.
  • В результате катастрофы один человек погиб и еще двое получили ранения.

Темы: Запорожская областьавиа
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