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Росія визнала провал своїх планів щодо України – розвідка Британії

Світлана КізіловаП'ятниця, 22 квітня 2022, 22:59
Путін та Шойгу, фото SPUTNIK/AFP/Getty Images

У Росії після оголошення нової мети захопити хоча б Донбас та південну частину України планують впровадити "нові способи ведення бойових дій", але такі заяви лише свідчать про те, що спроба окупувати всю Україну зазнала невдачі.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії у Twitter

Деталі: Через невдалі спроби захопити більшу частину України, включно з Києвом, у Кремлі вирішили задовольнитися меншим. Так, Росія назвала завданням своїх військ під час "другої фази спецоперації" повну окупацію Донбасу та півдня України.

Після цього міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував, що російська армія нібито впроваджує "нові способи" ведення бойових дій.

У розвідці Великої Британії вважають таку заяву Шойгу мовчазним визнанням провалу початкових планів.

Розвідники зазначають, що це може свідчити про розуміння російською стороною того, що війна йде не за їх планом. Водночас РФ знадобиться деякий час, якщо вона планує почати застосовувати іншу тактику ведення боїв, аби покращити свої результати, зокрема, під час наземних операцій.

Через це, зауважує британська розвідка, найближчим часом зберігається ймовірність продовження бомбардувань як спроби придушення українського спротиву.

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Дослівно: "В результаті, цілком імовірно, що російські сили й надалі будуть розчаровані через свою нездатність швидко прорвати українську оборону".

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден констатує, що глава Росії Володимир Путін не зміг реалізувати свої амбіції загарбника української території.

Теми: війнаокупаціяДонбасВелика Британія
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