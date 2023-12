Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні

Президент США Джо Байден констатує, що глава Росії Володимир Путін не зміг реалізувати свої амбіції загарбника української території.

Пряма мова: "Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою.

Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські збройні сили, до яких приєдналися відважні українські громадяни, запобігли завоюванню Росією їхньої країни".

Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield.



President Zelenskyy and his democratically elected government remain in power, and Ukrainian armed forces—joined by brave Ukrainian civilians—have thwarted Russia's conquest of their country.