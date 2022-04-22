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Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 08:41
Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні
ДЖО БАЙДЕН, GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден констатує, що глава Росії Володимир Путін не зміг реалізувати свої амбіції загарбника української території.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою.

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Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські збройні сили, до яких приєдналися відважні українські громадяни, запобігли завоюванню Росією їхньої країни".

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Теми: БайденСШАвійнаПутін
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