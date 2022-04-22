Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні
П'ятниця, 22 квітня 2022, 08:41
Президент США Джо Байден констатує, що глава Росії Володимир Путін не зміг реалізувати свої амбіції загарбника української території.
Джерело: Байден у Twitter
Пряма мова: "Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою.
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Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські збройні сили, до яких приєдналися відважні українські громадяни, запобігли завоюванню Росією їхньої країни".
Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield.— Joe Biden (@JoeBiden) April 22, 2022
President Zelenskyy and his democratically elected government remain in power, and Ukrainian armed forces—joined by brave Ukrainian civilians—have thwarted Russia's conquest of their country.
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