Росія признала провал своих планов по Украине – разведка Британии

В России после объявления новой цели захватить хотя бы Донбасс и южную часть Украины планируют внедрить "новые способы ведения боевых действий", но такие заявления лишь свидетельствуют о том, что попытка оккупировать всю Украину потерпела неудачу.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter

Детали: Из-за неудачных попыток захватить большую часть Украины, включая Киев, в Кремле решили довольствоваться малым. Так, Россия назвала задачей своих войск во время "второй фазы спецоперации" полную оккупацию Донбасса и юга Украины.

После этого министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал, что российская армия якобы внедряет "новые способы" ведения боевых действий.

В разведке Великобритании считают такое заявление Шойгу молчаливым признанием провала первоначальных планов.

Разведчики отмечают, что это может свидетельствовать о понимании российской стороной того, что война идет не по их плану. В то же время, РФ потребуется некоторое время, если она планирует начать применять другую тактику ведения боев, чтобы улучшить свои результаты, в частности, во время наземных операций.

Поэтому, отмечает британская разведка, в ближайшее время сохраняется вероятность продолжения бомбардировок как попытки подавления украинского сопротивления.

Дословно: "В результате, вполне вероятно, что российские силы и дальше будут разочарованы из-за своей неспособности быстро прорвать украинскую оборону".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tlniGPHrwc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/t16sCzr7mP