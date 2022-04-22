У суботу може відкритися гуманітарний коридор з Маріуполя – Верещук

Віцепрем’єр Ірина Верещук анонсує, що у суботу може бути відкрито гуманітарний коридор з Маріуполя.

Джерело: Верещук у Facebook

Дослівно: "Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя:

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Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя".

Деталі: За словами віцепрем’єра, точка збору – на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 10:00.

Вона закликала стежити за офіційними повідомленнями у суботу зранку.

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"Якщо все добре, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені", - додала вона.

Верещук нагадала, що гуманітарні коридори з Маріуполя вже не раз зривалися, але підкреслила, що "ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде".

Що передувало: Через обстріли окупантів 21 квітня з Маріуполя не вдалося врятувати людей.

Евакуаційні автобуси з 79 маріупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.