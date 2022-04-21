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Евакуаційні автобуси з десятками маріупольців прибули на підконтрольну територію

Денис КарловськийЧетвер, 21 квітня 2022, 19:21
фото ілюстративне: getty images

Евакуаційні автобуси з 79 марупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.

Джерело: Маріупольська міська рада з коментарем мера міста Вадима Бойченка, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Пряма мова Бойченка: "Ми боремося за кожного маріупольця. 

Наша головна мета – врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Заради цієї мети має об’єднати зусилля весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя".

Деталі: Мешканці міста, які зуміли виїхати гуманітарним коридором, прибули до Запоріжжя. 

Три автобуси з чотирьох застрягли на об'їзній дорозі Кам'янського в ґрунтовій дорозі. На місце виїжджала техніка рятувальників, яка допомагала витягнути автобуси.

Їх зустрічають волонтери та місцева влада, які надають необхідну допомогу й підтримку. На місце прибула також і віце-прем'єр-міністерка і міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

ВІДЕО ДНЯ

Евакуйованим забезпечили належне харчування в тимчасовому центрі допомоги.

Передісторія:

  • 20 квітня чотири евакуаційні автобуси зуміли виїхати з Маріуполя "зеленим коридором" до Бердянська. Там планували ночівлю, а далі рухатися через Василівку до Запоріжжя.
  • Україна вимагає від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі "Азовсталь", який перебуває під контролем захисників України. Члени переговорної групи України Давид Арахамія та Михайло Подоляк запропонували провести терміновий раунд перемовин у Маріуполі, аби забезпечити евакуацію цивільних.
  • Станом на другу половину дня 21 квітня, російські окупанти продовжували бомбардувати та обстрілювати територію "Азовсталі" в Маріуполі, де переховуються захисники та цивільні.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Маріуполь можна деблокувати військовим шляхом, але для цього потрібно надзвичайно багато зброї від західних партнерів.
  • Супутники зафіксували братську могилу завдовжки 300 метрів, у якій російські окупанти поховали загиблих маріупольців.

Теми: евакуаціяМаріупольЗапоріжжя
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