Евакуаційні автобуси з десятками маріупольців прибули на підконтрольну територію

Евакуаційні автобуси з 79 марупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.

Джерело: Маріупольська міська рада з коментарем мера міста Вадима Бойченка, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Пряма мова Бойченка: "Ми боремося за кожного маріупольця.

Реклама:

Наша головна мета – врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Заради цієї мети має об’єднати зусилля весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя".

Деталі: Мешканці міста, які зуміли виїхати гуманітарним коридором, прибули до Запоріжжя.

Три автобуси з чотирьох застрягли на об'їзній дорозі Кам'янського в ґрунтовій дорозі. На місце виїжджала техніка рятувальників, яка допомагала витягнути автобуси.

ВІДЕО ДНЯ

Їх зустрічають волонтери та місцева влада, які надають необхідну допомогу й підтримку. На місце прибула також і віце-прем'єр-міністерка і міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуйованим забезпечили належне харчування в тимчасовому центрі допомоги.

Передісторія: