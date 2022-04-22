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В субботу может открыться гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 23:25
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Вице-премьер Ирина Верещук анонсирует, что в субботу может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

Источник: Верещук в Facebook

Дословно: "Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя:

Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя".

Детали: По словам вице-премьера, точка сбора – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 10:00.

Она призвала следить за официальными сообщениями в субботу утром.

"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены", - добавила она.

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Верещук напомнила, что гуманитарные коридоры из Мариуполя уже не раз срывались, но подчеркнула, что "мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится".

Что предшествовало: Из-за обстрелов оккупантов 21 апреля из Мариуполя не удалось спасти людей.

Евакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Темы: МариупольэвакуацияВерещук
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