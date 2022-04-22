Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В субботу может открыться гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 23:25
В субботу может открыться гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Вице-премьер Ирина Верещук анонсирует, что в субботу может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

Источник: Верещук в Facebook

Дословно: "Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя:

Реклама:

Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя".

Детали: По словам вице-премьера, точка сбора – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 10:00.

Она призвала следить за официальными сообщениями в субботу утром.

ВИДЕО ДНЯ

"Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены", - добавила она.

Верещук напомнила, что гуманитарные коридоры из Мариуполя уже не раз срывались, но подчеркнула, что "мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится".

Что предшествовало: Из-за обстрелов оккупантов 21 апреля из Мариуполя не удалось спасти людей.

Евакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Темы: МариупольэвакуацияВерещук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: