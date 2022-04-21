З Маріуполя 21 квітня не вдалося врятувати людей – Верещук

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що через обстріли окупантів 21 квітня з Маріуполя не вдалося врятувати людей.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно.

Дає надію той факт, що вчора люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з Маріуполя).

Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні (21 квітня - ред.) не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити".

Деталі: Верещук додала, що українська сторона, не полишить спроб витягнути маріупольців із захопленого окупантами міста.

Що було раніше: Евакуаційні автобуси з 79 маріупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.

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