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З Маріуполя 21 квітня не вдалося врятувати людей – Верещук

Мазуренко Альона Четвер, 21 квітня 2022, 22:23
ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТЕРКА ІРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ ТОТ

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що через обстріли окупантів 21 квітня з Маріуполя не вдалося врятувати людей.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно.

Дає надію той факт, що вчора люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з Маріуполя).

Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні (21 квітня - ред.) не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити".

Деталі: Верещук додала, що українська сторона, не полишить спроб витягнути маріупольців із захопленого окупантами міста.

Що було раніше: Евакуаційні автобуси з 79 маріупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 20 квітня чотири евакуаційні автобуси зуміли виїхати з Маріуполя "зеленим коридором" до Бердянська. Там планували ночівлю, а далі рухатися через Василівку до Запоріжжя.
  • Україна вимагає від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі "Азовсталь", який перебуває під контролем захисників України. Члени переговорної групи України Давид Арахамія та Михайло Подоляк запропонували провести терміновий раунд перемовин у Маріуполі, аби забезпечити евакуацію цивільних.
  • Станом на другу половину дня 21 квітня, російські окупанти продовжували бомбардувати та обстрілювати територію "Азовсталі" в Маріуполі, де переховуються захисники та цивільні.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Маріуполь можна деблокувати військовим шляхом, але для цього потрібно надзвичайно багато зброї від західних партнерів.
  • Супутники зафіксували братську могилу завдовжки 300 метрів, у якій російські окупанти поховали загиблих маріупольців.

Теми: МаріупольВерещукевакуаціяокупація
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